به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شهید علی فراتی از گرگان دانش آموز شهید متولد ۱۳۴۵ و شهادت آبان ۱۳۶۱ ، شهید صادق عرب شهید دانش آموز از روستای پاسنگ بالا مینودشت متولد ۱۳۴۵ ، شهادت آبان ۱۳۶۱ در منطقه سومار و دفن شده در گرگان و شهید مسلم صادقلو دانش آموز شهید رامیانی متولد ۱۳۴۲ و شهادت آبان ۱۳۶۱ هستند.

از مدرسه تا جبهه، از قلم تا سلاح؛ آمادگی دانش‌آموزان ما ، تداوم اراده‌ای است که شهید صادقلو در میدان دفاع مقدس از خود نشان داد وبه عرش اعلا رسید.

ادامه راه شهدای آبان بر عهده نسلی آگاه است که امروز پای کار این نظام و انقلاب ایستاده‌اند.