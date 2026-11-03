بیانات رهبر معظم انقلاب درباره رویداد تاریخی ذوالفقاری، ظرفیت‌های ارزشمندی برای پژوهش و تبیین ابعاد مختلف این حماسه دارد و لازم است اندیشمندان و پژوهشگران با تأمل و بررسی عمیق این سخنان، ابعاد تازه‌ای از نبرد ذوالفقاری را برای جامعه تبیین کنند.

حماسه ذوالفقاری آبادان، نماد مقاومت و وحدت ملی ملت ایران

حماسه ذوالفقاری آبادان، نماد مقاومت و وحدت ملی ملت ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جواد سعدون‌زاده، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه کارگروه حمایت از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حماسه ذوالفقاری که در فرمانداری آبادان برگزار شد، این حماسه را نماد مقاومت، پایداری و وحدت ملی ملت ایران دانست.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد حماسه ذوالفقاری اظهار کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب درباره این رویداد تاریخی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای پژوهش و تبیین ابعاد مختلف این حماسه دارد و لازم است اندیشمندان و پژوهشگران با تأمل و بررسی عمیق این سخنان، ابعاد تازه‌ای از نبرد ذوالفقاری را برای جامعه تبیین کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: بازخوانی این حماسه تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت گفتمان وحدت ملی و روحیه پایداری در جامعه باشد؛ همان روحیه‌ای که ملت ایران در دوران دفاع مقدس و در برابر تجاوز دشمن از خود نشان دادند.

سعدون‌زاده با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های حماسه ذوالفقاری در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: این حماسه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای رزمندگان، مبارزان و ملت ایران در مواجهه با نظام سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ ایران عزیز، صیانت از سرمایه‌ها و ثروت‌های ملی برای نسل‌های آینده، پاسداری از اسلام و تلاش برای آبادانی و پیشرفت کشور باید از محور‌های اصلی این گفتمان باشد.

سعدون‌زاده گفت: حماسه ذوالفقاری نماد مقاومتی است که در نهایت به پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی انجامید و به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران، همچنان می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های امروز و آینده باشد.

خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان هم، در این نشست به مناسبت سالگرد حماسه دشت ذوالفقاری گفت: حماسه نهم آبان‌ماه سال ۱۳۵۹ در دشت ذوالفقاری، نقطه عطفی در تاریخ مقاومت مردم آبادان و دفاع از سرزمین و میهن اسلامی است.

وی اظهار کرد: اهمیت این حماسه و نقش مردم آبادان در مقابله با تجاوز دشمن بعثی، در پیام رهبر معظم انقلاب به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته است و معظم‌له با نگاهی دقیق و زمان‌شناسانه از مقاومت، سلحشوری و پایداری مردم آبادان قدردانی کردند.

فرماندار ویژه آبادان افزود: حضور و مقاومت مردم آبادان در آن روز‌های سرنوشت‌ساز، علاوه بر ایجاد روحیه و انگیزه در میان رزمندگان اسلام، زمینه‌ساز پیروزی‌های بعدی شد و به الگویی الهام‌بخش برای ادامه دفاع در برابر دشمن تبدیل شد.

پیرهادی با اشاره به ارتباط معنادار پیام رهبر معظم انقلاب با شرایط امروز کشور تصریح کرد: همان‌گونه که مردم آبادان در نخستین روز‌های تجاوز دشمن بعثی با حضور میدانی و ایستادگی خود نقش‌آفرینی کردند، امروز نیز حضور مستمر و شبانه‌روزی مردم در صحنه و خیابان‌ها، معادلات معادلات دشمن را برهم زده و مانع دستیابی آمریکا به اهداف موردنظرش شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، نشست مشترکی با حضور امام جمعه آبادان، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با مسائل فرهنگی شهرستان برگزار شد تا راهکار‌های بهره‌برداری از ظرفیت پیام رهبر معظم انقلاب برای پاسداشت این میراث معنوی بررسی شود.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: ثبت ملی حماسه دشت ذوالفقاری، جمع‌آوری امضا و تهیه نامه‌های قدردانی مردمی با مشارکت بزرگان، شیوخ و معتمدان شهرستان و همچنین تهیه متن تقدیر و تشکر با امضای امام جمعه، نماینده مردم و فرماندار آبادان، از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده بود.

وی همچنین از پیشنهاد تعریف یک جایزه ملی به نام حماسه دشت ذوالفقاری خبر داد و افزود: یکی از پیشنهاد‌های مهم، تبدیل این روز به نمادی ملی از مقاومت و ایثار با محوریت یاد و خاطره فداکاری دریاقلی سورانی است؛ شهروندی عادی که اقدام شجاعانه او نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت جنگ در منطقه آبادان ایفا کرد.

پیرهادی خاطرنشان کرد: پاسداشت این حماسه تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت پیام رهبر معظم انقلاب، وظیفه‌ای فرهنگی و تاریخی است و تلاش خواهیم کرد با پیگیری پیشنهاد‌های مطرح‌شده، زمینه ماندگاری هرچه بیشتر این رویداد مهم در حافظه تاریخی مردم ایران فراهم شود.