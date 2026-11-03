زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ویژه گروه سنی بالای ۱۲ سال اعلام شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, داوطلبان می‌توانند از ۱۶ تا ۲۶ آبان‌ با مراجعه به سامانه آزمون به نشانی qia.ir کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

آزمون کتبی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود. این دوره از آزمون در ۲۷ رشته قرآنی طراحی شده و بخش‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم را دربرمی‌گیرد.

بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت با هدف ارزیابی و ارتقای دانش و مهارت‌های قرآنی علاقه‌مندان برگزار می‌شود و داوطلبان برای اطلاع از جزئیات بیشتر، دریافت اخبار و پیگیری اطلاعیه‌های بعدی می‌توانند به سامانه آزمون مراجعه کنند.

همچنین اطلاع‌رسانی‌های مربوط به این آزمون از طریق کانال اطلاع‌رسانی آن به نشانی quranExam_۱۴۰۵ در پیام‌رسان ایتا انجام می‌شود.