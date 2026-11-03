نشست رتبه بندی دانشگاه‌های کشور از منظر امنیت سایبری، در مرکز ملی فضای مجازی برگزار و رتبه‌های کسب شده، به روسای دانشگاه‌ها اعلام شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، سومین جلسه ارزیابی خدمات دهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری به ریاست سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور دکتر پاشا معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، دکتر حجت رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، دکتر صدر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای دانشگاه‌ها و مدیران فناوری آنها صبح امروز سه شنبه (۱۲ آبان ماه) برگزار شد.

در این نشست، معاون امنیت مرکز ماهر به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و ارزیاب دانشگاه‌ها در حوزه امنیت سایبری، گزارشی از روند بررسی و ارزیابی اقدامات انجام شده از ۱۷ دانشگاه سطح اول کشور ارائه کرده و رتبه هر دانشگاه را از نظر امنیت سایبری و میزان رعایت دستورالعمل‌ها براساس بند ششم سند الزامات ارتقای امنیت سایبری فضای مجازی کشور به روسا و نمایندگان فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها و وزارت علوم اعلام کرد.

همچنین مرکز ماهر بر ارزیابی تمام دانشگاه‌ها براساس طرح رتبه بندی امنیت سایبری تاکید کرده و گفت که ارزیابی سایر دانشگاه‌ها در مرحله نهایی است.

رتبه‌های اعلام شده براساس طرح رتبه بندی خدمات دهندگان فضای مجازی در پنج سطح در نظر گرفته شده و پس از گذشت یک ماه فرصت اصلاح، بازبینی مجدد شده و در نهایت نتایج نهایی ارزیابی به اطلاع مردم خواهد رسید.

در این نشست روسا و نمایندگان دانشگاه‌های امیرکبیر، شهید بهشتی، تهران، خواجه نصیر، باهنر کرمان، شیراز، کردستان، ارومیه، علم و صنعت، شریف، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، چمران، تبریز و تربیت مدرس حضور داشتند و نقطه نظرات و نیاز‌های دانشگاه‌ها را جهت بهبود و اصلاح وضعیت امنیت سایبری اعلام کردند.

گفتنی است؛ مرکز ملی فضای مجازی پیشتر نتایج ارزیابی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی و بانک‌های کشور را به آنها اعلام کرده است.