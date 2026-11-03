معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از اجرای ۸ طرح بهسازی و روکش آسفالت در ۱۰ مقطع از مسیر بزرگراه کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمت جلیلیان گفت: در هفت ماه امسال، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در قالب ۸ طرح و در ۱۰ مقطع از مسیر بزرگراه کربلا به طول مجموع ۱۷۳ کیلومتر اجرا شده است.

وی افزود: این طرح‌ها در مقاطعی از مسیر که نیازمند بهسازی و روکش آسفالت بودند، انجام شده است و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت سطح راه، بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای داشته‌اند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت راهبردی مسیر بزرگراه کربلا افزود: این محور، علاوه بر اینکه مسیر اصلی تردد زائران اربعین حسینی به پایانه مرزی خسروی است، یکی از مسیر‌های مهم حمل و نقل کالا و جابجایی کشور به پایانه‌های مرزی خسروی و پرویزخان نیز محسوب می‌شود.

جلیلیان خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت در سایر محور‌های مواصلاتی استان نیز طی این مدت اجرا شده است.