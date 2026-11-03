شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، جزئیات مسیرهای برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان را در هفت شهرستان استان و چند شهر دیگر اعلام کرد. این مراسم با شعار « میثاق با شهیدان ، نبرد با استکبار » رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در روز ۱۳ آبان، در شهرهای مختلف استان با حضور اقشار گوناگون مردم برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسیرهای اصلی راهپیمایی در شهرستان‌های استان به شرح زیر است:

کرج: میدان توحید، بلوار امامزاده حسن (ع) و مصلی نماز جمعه.

فردیس: از فلکه دوم تا فلکه چهارم.

هشتگرد: میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلی نماز جمعه.

نظرآباد: از مقابل اداره آموزش و پرورش، میدان فرهنگ، بلوار فرهنگ، بلوار مدرس و بلوار شهید سلطانی تا مصلی امام خمینی (ره).

چهارباغ: مسجد جامع ملک‌آباد، خیابان شهید قره‌حسنلو، خیابان طالقانی، خیابان شهید نظری و خیابان مصلی.

اشتهارد: مدرسه آزادگان، بلوار امام خامنه‌ای و بلوار آیت‌الله طالقانی به سمت گلزار شهدا و امامزادگان ام‌کبری و ام‌صغری (س).

طالقان: میدان معلم (جلال آل‌احمد) به سمت مصلی نماز جمعه شهرستان.

همچنین برای برگزاری این مراسم در سایر شهرهای استان نیز مسیرهای جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. بر این اساس، راهپیمایی در محمدشهر از بلوار شهید سلیمانی به سمت مصلی بزرگ محمدشهر، در مهرشهر آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) ، در کوهسار از چهارراه سیدالشهدا (ع) در محله قلعه تا مقابل حوزه بسیج ۶۱۷ حمزه سیدالشهدا (ع) در محله چندار، در مهستان از میدان شهرداری به سمت کلانتری، در کمالشهر مدرسه نصر شهرک رضوانه کمالشهر ، در مشکین‌دشت از بانک ملی تا گلزار شهدای گمنام و در ماهدشت از میدان نماز به سمت مصلی نماز جمعه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام این شورا، مراسم محوری ۱۳ آبان در استان البرز ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و حجت الاسلام آقا جان پور، نماینده ولی فقیه در وزارت دفاع ، به‌عنوان سخنران مراسم مرکز استان در کرج حضور خواهد داشت.