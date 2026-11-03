به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی مردم شهید پرور و انقلابی ایران را به حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه دعوت کرد.

سلام ستوده افزود: مردم غیور مهاباد همپای دیگر هموطنان در ایران اسلامی فردا در مراسم یوم الله ۱۳ آبان برای خونخواهی قائد شهید ملت و فرماندهان شهید به میدان می‌آیند و انزجار خود را از جنایت‌های وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی در میهن اسلامی اعلام می‌کنند.

نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی مردم را به حضوری پر شور در این راهپیمایی و تجدید پیمان با شهدای مدافع وطن و دانش آموزان شهید میناب فراخواند.