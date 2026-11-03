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نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی از ملت شریف ایران اسلامی برای حضوری پرشور در راهپیمایی روزملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی مردم شهید پرور و انقلابی ایران را به حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه دعوت کرد.
سلام ستوده افزود: مردم غیور مهاباد همپای دیگر هموطنان در ایران اسلامی فردا در مراسم یوم الله ۱۳ آبان برای خونخواهی قائد شهید ملت و فرماندهان شهید به میدان میآیند و انزجار خود را از جنایتهای وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی در میهن اسلامی اعلام میکنند.
نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی مردم را به حضوری پر شور در این راهپیمایی و تجدید پیمان با شهدای مدافع وطن و دانش آموزان شهید میناب فراخواند.