به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر پیرامون روند برگزاری این جشنواره گفت: فراخوان این دوره از جشنواره از دی ماه سال ۱۴۰۴ در سه بخش «داستان کودک»، «داستان کوتاه نوجوان» و «داستان بلند نوجوان» به اطلاع عموم رسیده بود.

زندویان افزود: اگرچه به دلیل شرایط دشوار اجتماعی و چالش‌های ناشی از وضعیت جنگی، مقرر بودمراسم اختتامیه در خرداد امسال برگزار شود، اما با تاخیر در ماه آبان امسال برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر با اشاره به میزان مشارکت گسترده در این دوره، اظهار داشت: با جرات می‌توان گفت که مشارکت ۳۱ استان از سراسر کشور در این جشنواره، یک رکورد بی‌سابقه در میان جشنواره‌های رضوی محسوب می‌شود.

زندویان تصریح کرد: «هدف اصلی ما، شناسایی ظرفیت‌ها و پرورش استعداد‌ها و ارزیابی آنها تا رسیدن به استاندارد‌های لازم برای چاپ است. امیدواریم آثار برگزیده، پس از رسیدن به سطح کیفی مطلوب، به صورت کتاب وارد عرصه فرهنگ و ادبیات شوند.

وی با اشاره به دریافت نزدیک به ۵۰۰ اثر، گفت: در این دوره از جشنواره، ۹ برگزیده در سه بخش داستان کوتاه کودک، داستان کوتاه نوجوان و داستان بلند نوجوان معرفی شدند.