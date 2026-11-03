وزارت راه و شهرسازی با هدف کمک به تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی، امکان ثبت درخواست وام ساخت مسکن خودمالکی را فراهم کرده است؛ تسهیلاتی که سقف فعلی آن در مناطق مختلف ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان است و افزایش آن تا ۸۵۰ میلیون تومان نیز در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مالکان واحدهای مسکونی نیمه‌تمام می‌توانند بدون نیاز به سپرده‌گذاری، برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی درخواست خود را در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن ثبت کنند.

این امکان در راستای اجرای مصوبه شورای عالی مسکن و با هدف حمایت از سازندگان بخش خصوصی و افزایش عرضه واحدهای مسکونی فراهم شده است.

بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که می‌توانند مشمول این برنامه حمایتی شوند.

این تسهیلات علاوه بر ساخت‌وساز در زمین‌های شخصی، برای تکمیل ساختمان‌هایی که عملیات احداث آن‌ها آغاز شده اما به پایان نرسیده است نیز در نظر گرفته شده است.

طبق ضوابط اعلام‌شده، شرط برخورداری از فرم ج سبز و سایر شروط چهارگانه رایج در برخی طرح‌های حمایتی مسکن، برای دریافت این تسهیلات ملاک نیست.

البته متقاضیان باید مالکیت خود را اثبات کنند و ضوابط بانکی و مقررات مربوط به ساخت‌وساز را رعایت کنند.

سقف فعلی تسهیلات در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

این مبلغ برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، به‌جز تهران، ۴۰۰ میلیون تومان و برای مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان است.

همچنین متقاضیان در سایر شهرستان‌ها می‌توانند از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

در همین حال، وزارت راه و شهرسازی افزایش سقف این تسهیلات تا ۸۵۰ میلیون تومان را از طریق مکاتبه با بانک مرکزی دنبال می‌کند.

تصویب و اجرای این افزایش اعتبار، منوط به طی مراحل قانونی و اعلام نظر نهایی بانک مرکزی است.

متقاضیان برای ثبت درخواست باید به نشانی اینترنتی saman.mrud.ir مراجعه و بخش تسهیلات ساخت مسکن واحدهای نیمه‌تمام را انتخاب کنند.

پس از بررسی اطلاعات و احراز شرایط، متقاضیان واجد شرایط برای تشکیل پرونده و ادامه مراحل دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی می‌شوند.

ارائه مدارک مالکیت، تضامین و سایر مستندات موردنیاز بانک، از مراحل ضروری دریافت این تسهیلات است و ثبت درخواست به‌تنهایی به معنای تأیید نهایی و پرداخت وام نخواهد بود.

انتظار می‌رود اجرای این برنامه با تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز مالکان، زمینه تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام، فعال‌شدن ظرفیت‌های ساخت‌وساز و افزایش عرضه مسکن در کشور را فراهم کند.