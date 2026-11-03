به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آموزش و پرورش نیشابور، گفت: این دبستان ابتدایی در روستای حقیه، در زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۱۰ مترمربع ساخته شده است.

ابراهیم حیدری افزود: این واحد آموزشی دارای چهار کلاس درس است و در حال حاضر ۳۱ دانش‌آموز دختر و پسر در آن مشغول به تحصیل هستند.

او با اشاره به جزئیات تامین مالی این طرح گفت: برآورد هزینه ساخت این مدرسه بیش از ۱۰ میلیارد تومان است که از این میزان، ۵ میلیارد تومان به همت نیکوکار و مابقی از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی تامین شده است.