به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اعلام کرد شهروندان می‌توانند حتی برای تخلفات با خسارت اندک، به‌صورت رایگان شکایت خود را ثبت و حقوقشان را پیگیری کنند.

ایرج عزیزی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم سازمان تعزیرات حکومتی برای حمایت از حقوق مردم، رسیدگی رایگان به شکایت‌های شهروندان در حوزه تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است.

وی افزود: اگر شهروندان در جریان خرید کالا یا دریافت خدمات با تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب در کسب یا تخلفات صنفی و بهداشتی مواجه شوند، می‌توانند موضوع را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی گزارش کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: رسیدگی به شکایت‌ها در این سازمان رایگان است و شهروندان متناسب با میزان خسارتی که متحمل شده‌اند، از این ظرفیت قانونی بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین حتی در پرونده‌هایی با خسارت‌های اندک نیز امکان پیگیری وجود دارد.

عزیزی ادامه داد: هدف تعزیرات حکومتی صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با افرادی است که با تخلفاتی مانند گران‌فروشی، تقلب و کم‌فروشی به حقوق مردم آسیب می‌زنند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، با گزارش به تعزیرات حکومتی زمینه رسیدگی و برخورد قانونی با متخلفان را فراهم کنند.