به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، بر اساس اعلام فدراسیون هندبال ۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال مردان کشور دعوت شدند که ۶ هندبالیست از استان کهگیلویه و بویر احمد است.

بر این اساس آقایان میلاد قلندری، امید عنایتی‌جو، بهشاد فاتحی‌زاده، مهدی احمدی‌فر. روح‌الله عادلخانی. امیرحسین کرمی بازیکنان هم استانی دعوت شده هستند.

دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال برای حضور در مسابقات پیش رو، از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.



