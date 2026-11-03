سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص کود اوره، گفت: مصوبه ابلاغی گامی مهم و مؤثر در مسیر رفع موانع و چالش‌های موجود در تأمین و توزیع کود اوره است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قدرت الله فرج پور اظهار کرد: تولید و عرضه کود اوره از سوی مجتمع‌های پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قراردارد و بر اساس برنامه ریزی‌ها در حال انجام است.

سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: به منظور تأمین اوره مورد نیاز کشاورزان، در ابتدای سال سهم هر یک از شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز تعیین شده و واحد‌های مذکور همگام با تأمین نیاز داخل کشور، مازاد تولید خود را صادر و بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند.

وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص ساماندهی عرضه کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی، این مصوبه ضمن پیشگیری از انباشتگی مطالبات شرکت‌های پتروشیمی اوره ساز، مطالبه‌های قبلی آنها را نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.

فرج پور تصریح کرد: مصوبه اخیر همچنین توجه ویژه‌ای به رفع محدودیت نقدینگی خریداران در چارچوب اوراق گام و سایر ظرفیت‌های مربوطه دارد.

وی ضمن تشکر از تلاش و پیگیری تمامی دست اندرکاران (به ویژه همکاران وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و همچنین هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ذیربط) ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن مهمترین نگرانی شرکت‌های پتروشیمی اوره ساز، شاهد تقویت تعامل میان صنعت پتروشیمی و وزارت جهاد کشاورزی باشیم.