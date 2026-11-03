شبکه‌های مستند و نمایش با پخش مستند «پیشنهاد؛ میلورم» در حوزه اقتصاد مقاومتی و فیلم «مایا ببر مازندران» به مناسبت روز ملی مازندران روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «پیشنهاد؛ میلورم» با روایت مسیر کارآفرینان و تبدیل ایده‌ها به کسب‌وکار موفق، با تأکید بر کاهش وابستگی به واردات و توسعه صادرات، امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۸ خواهد بود.

همچنین فیلم «مایا ببر مازندران» به کارگردانی هادی رحیمی‌خواص و تهیه‌کنندگی داریوش باباییان، پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه هم‌زمان با روز ملی مازندران، ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان یک ببر ایرانی در خطر انقراض را روایت می‌کند که فیلم‌برداری آن در پناهگاه حیات وحش میانکاله انجام شده و بازیگرانی، چون نفیسه روشن، سیاوش خیرابی، مهران رجبی و زنده‌یاد ولی‌الله مؤمنی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.