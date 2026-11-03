به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با شروع فصل سرما، تمامی ۱۵ مددسرای ثابت شهرداری تهران فعال بوده و یاری‌رسان بی‌سرپناهان هستند.

آدرس مددسرا‌های ثابت شهرداری تهران به شرح زیر است:

مددسرای منطقه ۱ (مخصوص آقایان): بزرگراه ارتش، خیابان ازگل.

مددسرای منطقه۳ (مخصوص آقایان): ده‌ونک، نرسیده به خیابان سئول

مددسرای منطقه ۴ (مخصوص آقایان): بزرگراه شهید زین الدین، خیابان وفادار به سمت حکیمیه

مددسرای منطقه ۵ (مخصوص آقایان): ضلع شمال غربی میدان آزادی، ابتدای محمد علی جناح، جنب ورودی ترمینال اتوبوسرانی

مددسرای منطقه ۶ (مخصوص آقایان): اتوبان حکیم غرب به شرق، بعد از تونل رسالت

مددسرای منطقه ۸ (مخصوص بانوان): خیابان شهید مدنی، بعد از متروی فدک، نبش عالم جنب‌آبادی، پلاک ۱۳۰۵

مددسرای منطقه ۹ (مخصوص آقایان): بزرگراه فتح، بعد از پل شیر پاستوریزه

مددسرای منطقه ۱۱ (مخصوص آقایان): مددسرای شماره۱: خیابان هلال احمر، نرسیده به میدان رازی/ مددسرای شماره۲: خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به بیمارستان فارابی

مددسرای منطقه ۱۲ (مخصوص آقایان و بانوان): مددسرای شماره ۱: خیابان ۱۷ شهریور شمال به جنوب نرسیده به پل آهنگ، بعد از مرکز بهداشت/ مددسرای شماره۲: خیابان ۱۷ شهریور نبش کوچه پیشاهنگ پلاک ۱۰۲۰

مددسرای منطقه ۱۴ (مخصوص آقایان): بزرگراه امام علی (ع)، خیابان پاسدار گمنام

مددسرای منطقه ۱۷ (مخصوص آقایان): میدان بهاران، انتهای بلوار رادمردان

مددسرای منطقه ۱۸ (مخصوص آقایان): بزرگراه سعیدی، بعد از ایستگاه متروی نعمت‌آباد

مددسرای منطقه ۱۹ (مخصوص آقایان): بزرگراه آزادگان شرق به غرب، خروجی بزرگراه کاظمی

مددسرای منطقه ۲۰ (مخصوص آقایان): شهرری، خیابان فدائیان اسلام

مددسرای منطقه ۲۲ (مخصوص بانوان): بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۴