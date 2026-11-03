۱۵ مددسرای ثابت شهرداری پایتخت میزبان افراد بیسرپناه در فصل سرما
شهرداری تهران امسال در ۱۵ مددسرای ثابت میزبان افرادی است که جایی برای در امان ماندن از سرما ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
با شروع فصل سرما، تمامی ۱۵ مددسرای ثابت شهرداری تهران فعال بوده و یاریرسان بیسرپناهان هستند.
آدرس مددسراهای ثابت شهرداری تهران به شرح زیر است:
مددسرای منطقه ۱ (مخصوص آقایان): بزرگراه ارتش، خیابان ازگل.
مددسرای منطقه۳ (مخصوص آقایان): دهونک، نرسیده به خیابان سئول
مددسرای منطقه ۴ (مخصوص آقایان): بزرگراه شهید زین الدین، خیابان وفادار به سمت حکیمیه
مددسرای منطقه ۵ (مخصوص آقایان): ضلع شمال غربی میدان آزادی، ابتدای محمد علی جناح، جنب ورودی ترمینال اتوبوسرانی
مددسرای منطقه ۶ (مخصوص آقایان): اتوبان حکیم غرب به شرق، بعد از تونل رسالت
مددسرای منطقه ۸ (مخصوص بانوان): خیابان شهید مدنی، بعد از متروی فدک، نبش عالم جنبآبادی، پلاک ۱۳۰۵
مددسرای منطقه ۹ (مخصوص آقایان): بزرگراه فتح، بعد از پل شیر پاستوریزه
مددسرای منطقه ۱۱ (مخصوص آقایان): مددسرای شماره۱: خیابان هلال احمر، نرسیده به میدان رازی/ مددسرای شماره۲: خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به بیمارستان فارابی
مددسرای منطقه ۱۲ (مخصوص آقایان و بانوان): مددسرای شماره ۱: خیابان ۱۷ شهریور شمال به جنوب نرسیده به پل آهنگ، بعد از مرکز بهداشت/ مددسرای شماره۲: خیابان ۱۷ شهریور نبش کوچه پیشاهنگ پلاک ۱۰۲۰
مددسرای منطقه ۱۴ (مخصوص آقایان): بزرگراه امام علی (ع)، خیابان پاسدار گمنام
مددسرای منطقه ۱۷ (مخصوص آقایان): میدان بهاران، انتهای بلوار رادمردان
مددسرای منطقه ۱۸ (مخصوص آقایان): بزرگراه سعیدی، بعد از ایستگاه متروی نعمتآباد
مددسرای منطقه ۱۹ (مخصوص آقایان): بزرگراه آزادگان شرق به غرب، خروجی بزرگراه کاظمی
مددسرای منطقه ۲۰ (مخصوص آقایان): شهرری، خیابان فدائیان اسلام
مددسرای منطقه ۲۲ (مخصوص بانوان): بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۱۴