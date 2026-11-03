شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای این روز، از عموم مردم ولایتمدار زنجان دعوت کرد با حضور پرشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پیام وحدت و ایستادگی خود را به گوش جهانیان برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این بیانیه آمده است:سیزدهم آبان، تنها یک مناسبت در تقویم ملی نیست؛ بلکه نماد ایستادگی، آزادگی و عزت ملتی است که استقلال خود را با هیچ بهایی معامله نمی‌کند. روزی که یادآور تبعید امام خمینی (رحمة الله علیه) در اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان مبارز در سال ۱۳۵۷ و حماسه دانشجویان پیرو خط امام (رحمة الله علیه) در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است؛ حوادثی که هر یک برگ زرینی از تاریخ مبارزه ملت ایران با سلطه و استکبار جهانی را رقم زدند.

۱۳ آبان، یادآور نسلی است که با ایمان و شجاعت به میدان آمد و ثابت کرد عزت و استقلال یک ملت، حاصل ایستادگی و فداکاری فرزندان آن است.

امروز در مقابل هجوم وحشیانه نظامی و جنگ شناختی رسانه‌ای دشمن آمریکایی صهیونیستی که از ابزار‌های فشار و تقابل دشمنان است، بیش از هر زمان دیگری به بصیرت، آگاهی، خودباوری و وحدت نیازمندیم. بی‌تردید، دانش‌آموزان و جوانان امروز، ادامه‌دهندگان راه نسلی هستند که برای عزت و سربلندی مملکت اسلامی خویش خون خود را تقدیم ایران عزیز کردند.

در این مسیر، یاد و نام یگانه دوران و رهبر شهید انقلاب اسلامی و مجاهدت‌های ایشان در پاسداری از استقلال، هویت دینی و عزت ملی، در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد ماند. امروز تجدید عهد با آرمان‌های ایشان، تجدید پیمان با مسیر ایمان، مقاومت، پیشرفت و دفاع از عزت و استقلال کشور است.

همچنین در این بیانیه تاکید شده است:ما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (رحمةالله علیه)، رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره الشریف) و تمامی شهدای راه عزت واستقلال ایران، از عموم مردم ولایتمدار و شریف زنجان، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و خانواده‌های معظم شهداء دعوت می‌کنیم با حضور آگاهانه و پرشور و با شعار (میثاق با شهیدان، نه سازش نه تسلیم، نبرد با استکبار) در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر پیام استقلال‌طلبی، وحدت و ایستادگی ملت ایران را در مقابل شیاطین ضد بشری به گوش جهانیان برسانند.

مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در زنجان، فردا از ساعت ۹:۳۰ صبح از چهارراه امیرکبیر به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد.