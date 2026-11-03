به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس هیئت بسکتبال مهاباد گفت: مسابقات بسکتبال لیگ برتر نوجوانان کشور با شرکت ۵۶ تیم از سراسر کشور، چهارشنبه ۱۳ آبان ماه در مهاباد برگزار می‌شود.

آرام آقایی افزود: این رقابت‌ها در ۱۸ گروه چهار و پنج تیمی تا ۱۷ آبان ماه در سالن ۲ هزار نفری مهاباد برگزار می‌شود. به گفته رئیس هیئت بسکتبال مهاباد تیم‌های شکلی تهران، اسپاد تهران، رشت، قزوین و مهاباد در این مسابقات حضور دارند.