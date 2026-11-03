به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردستان با اشاره به اقدامات اجرا شده در قالب طرح اقدام ملی مسکن گفت: ۹۲۷ قطعه زمین وارد فرآیند قرعه‌کشی شده که تاکنون ۶۵۰ قطعه از آن به متقاضیان تحویل داده شده است.

سید نورالله عقدایی به اقدامات اجرا شده در حوزه تأمین مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران اشاره کرد و افزود: تاکنون زمین به ۱۱۱ خانواده واجد شرایط در شهرستان اردستان واگذار شده که از این تعداد، ۶۰ خانواده در شهر اردستان، ۴۰ خانواده در زواره و ۱۱ خانواده در مهاباد را شامل می‌شود.

وی همچنین درخصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: در این بخش ۲۴۱ قطعه زمین به متقاضیان اختصاص یافته که سهم شهر‌های اردستان، زواره و مهاباد به‌ترتیب ۱۱۱، ۸۵ و ۴۵ قطعه بوده است.

وی ادامه داد: پیگیری احداث ۳۵۷ واحد مسکونی در شهرستان در دستور کار قرار دارد که از این تعداد، ۲۸۰ واحد در اردستان، ۵۵ واحد در زواره و ۲۲ واحد در مهاباد پیش‌بینی شده است.

عقدایی گفت:تاکنون نیز عملیات احداث ۹۰ واحد مسکونی در شهر اردستان به پایان رسیده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به روند ساخت‌وساز واحد‌های مسکونی اشاره کرد و افزود: در چارچوب برنامه‌های اجرایی حوزه مسکن، ۲۲۷ فقره پروانه ساختمانی صادر شده، عملیات اجرایی ۱۹۱ واحد آغاز شده و ۱۶ واحد مسکونی نیز تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردستان در ادامه، صیانت از اراضی دولتی و نظارت بر نحوه استفاده از زمین‌های واگذارشده را از دیگر وظایف این اداره برشمرد و گفت: نظارت بر اراضی، پیگیری اجرای تعهدات متقاضیان و صدور اخطاریه‌های قانونی در موارد مشمول، با هدف جلوگیری از نقل‌وانتقال غیرمجاز، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی این مجموعه، تنها واگذاری زمین نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر، تسهیل فرآیند‌های اجرایی و نظارت بر روند ساخت‌وساز، زمینه تسریع در احداث، تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی را فراهم کنیم تا نتایج اقدامات اجرا شده در حوزه تأمین زمین، هرچه سریع‌تر به خانه‌دار شدن متقاضیان منجر شود.