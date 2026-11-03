با فعالیت سامانه بارشی امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در شهرستان دماوند و بارش اولین برف ارتفاعات دریاچه تار دماوند سفیدپوش شد.این بارش در سطح شهرستان از شب گذشته به صورت باران بوده و همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با بارندگی در مناطق مختلف دماوند، ارتفاعات اطراف دریاچه تار و مناطق کوهستانی این شهرستان شاهد بارش برف پاییزی بودند و بخش‌هایی از این مناطق سفیدپوش شدند.

دریاچه تار در ارتفاعات شمال شرقی شهرستان دماوند و در میان رشته کوه البرز واقع شده و یک اثر طبیعی ملی کشور محسوب می‌شود.