به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره، یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد تاکید می‌کنیم که امروز هیچ عملیاتی علیه خاک عربستان انجام نداده‌ایم.

پیش از این شبکه الحدث به نقل از ائتلاف متجاوز سعودی مدعی رهگیری یک فروند پهپاد در منطقه مکه مکرمه شد.

پایگاه رسمی ارتش یمن گزارش داد: یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد: شکست‌هایی که نیرو‌های مسلح ما به دشمن سعودی وارد کرده‌اند موجب آشفتگی و سردرگمی او شده است، از همین رو وقایع را جعل کرده و سناریو‌هایی می‌بافد و به دروغ ادعا می‌کند نیرو‌های مسلح ما مکه مکرمه را هدف قرار داده‌اند. این تهمت و دروغی تکراری است که دشمن هر زمان که سیلی محکمی در میدان از رزمندگان قهرمان ما می‌خورد، به آن متوسل می‌شود، همان شکست‌هایی که موجب شد از دشمن اسرائیلی درخواست کند به نفع او و علیه ملت مومن و مبارز ما مداخله کند.