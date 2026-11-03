فرماندار شهرستان ماکو با تاکید بر اینکه امکانات و تجهیزات لازم برای مقابله با حوادث فراهم شود، گفت: باید برای هر سناریویی آماده بود و اقدامات اساسی و ماندگار برای مقابله با بحران احتمالی سیلاب در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،شهلا تاجفر در جلسه هماهنگی مدیریت بحران شهرستان، با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث احتمالی، اظهار کرد: موضوع بحران تعارف‌بردار نیست و مدیران باید با نگاه جدی، پیشگیرانه و فراتر از اقدامات مقطعی، برای مواجهه با حوادث آمادگی داشته باشند.

وی در این جلسه با اشاره به اهمیت لایروبی مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب‌های سطحی، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به این حوزه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و افزود: موفقیت در مدیریت بحران، مستلزم پیش‌بینی به‌موقع، برنامه‌ریزی دقیق و پاسخگویی سریع دستگاه‌هاست؛ بنابراین فرآیند پاسخ به بحران باید از قبل اندیشیده و برای هر سنارویی آمادگی داشت و امکانات و تجهیزات لازم برای مقابله با حوادث فراهم باشد.

فرماندار ماکو با انتقاد از عدم بازسازی بعضی پل‌های تخریب‌شده در منطقه بورالان بخش بازرگان، هشدار داد: با توجه به تهدید مجدد این محدوده در اثر سیلاب و سامانه‌های بارشی، لازم است اقدامات اساسی و ماندگار در دستور کار قرار گیرد و به راهکارهای مقطعی و محدود بسنده نشود.

تاجفر همچنین با تأکید بر ضرورت خروج مدیران از روزمرگی و توجه جدی به پیشگیری مؤثر، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با آموزش، آگاه‌سازی و رعایت مؤلفه‌های ایمنی، حریم‌ها و زیرساخت‌های بحران در اجرای پروژه‌های عمرانی، از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کنند.

فرماندار ماکو با اشاره به اهمیت جاده پدافندی قلیش‌لانمیش در مدیریت بحران، این مسیر را از محورهای ارزشمند و مؤثر در شرایط اضطراری عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به ظرفیت آن در برنامه‌ریزی‌های مدیریت بحران شد.

تاجفر همچنین بر ضرورت تأمین ماشین‌آلات سنگین موردنیاز دستگاه‌ها با استفاده از امتیاز منطقه ازاد، ارزیابی میزان آمادگی تجهیزات و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی ماشین‌آلات فعال موردنیاز تأکید کرد.

وی آمادگی عملیاتی دستگاه‌ها، هماهنگی بین‌بخشی و پیش‌بینی نیازهای لجستیکی را از الزامات مدیریت موفق بحران دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.