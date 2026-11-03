دومین رویداد منطقه‌ای پتروفن با حضور فناوران، نوآوران و شرکت‌های دانش‌بنیان سه استان فارس، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در شیراز برگزار شد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فوزیه مروت، مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در دومین رویداد منطقه‌ای پتروفن که با حضور فناوران، نوآوران و شرکت‌های دانش‌بنیان سه استان فارس، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، با بیان اینکه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از تنوع گسترده‌ای در سبد محصولات پتروشیمیایی برخوردار است، تصریح کرد: این مجموعه با ظرفیت تولید بیش از ۲۷ میلیون تن محصولات پتروشیمیایی و صادرات حدود ۸ میلیون تن از این محصولات، در کنار ایفای نقش اقتصادی و تولیدی خود، توسعه فناوری و نوآوری را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی راهبردی خود دنبال می‌کند.

مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی نگاه فناورانه در صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با دعوت از تمامی ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور، در قالب یک بستر مشترک، نیاز‌های فناورانه صنعت پتروشیمی را برطرف کنیم و ضمن افزایش عمق ساخت داخل، وابستگی به واردات تجهیزات و دانش فنی از کشور‌های خارجی را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی پنج سال گذشته، نیاز‌های فناورانه خود را در هفت حوزه تخصصی طبقه‌بندی و به زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور معرفی کرده است. با این حال، تجربه برگزاری رویداد‌های پیشین در تهران نشان داد که برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه سراسر کشور، باید دامنه مشارکت را توسعه دهیم و امکان حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان‌های مختلف را فراهم کنیم.

مروت با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری رویداد ملی پتروفن از ساختار متمرکز به هشت هاب منطقه‌ای گفت: با حمایت مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تصویب هیئت‌مدیره این هلدینگ، مقرر شد رویداد پتروفن در هشت هاب منطقه‌ای کشور برگزار شود.

وی افزود: خوشبختانه در دومین هاب منطقه‌ای پتروفن، شاهد افزایش بیش از پنج برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور اعلام‌کننده آمادگی برای مشارکت در این رویداد هستیم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان‌های کشور در توسعه فناوری و پاسخگویی به نیاز‌های صنعت است.

مروت با تشریح بخش‌های مختلف رویداد ملی پتروفن اظهار کرد: یکی از بخش‌های این رویداد، ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است. هدف از این ارزیابی، صرفاً رتبه‌بندی شرکت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم در کنار فعالان فناور کشور، عمق ساخت داخل و سطح فناوری‌های توسعه‌یافته در استان‌ها را افزایش دهیم و زمینه ارتقای بهره‌وری و توانمندی‌های صنعتی کشور را فراهم کنیم.

وی بخش دیگر پتروفن را به‌هم‌رسانی نیاز‌های فناورانه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور دانست و گفت: نیاز‌های فناورانه این گروه از حدود چهار تا پنج ماه پیش در وب‌سایت رسمی شرکت معرفی شده است. در این مرحله، عناوین نیاز‌ها منتشر شده و پس از اعلام آمادگی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، اطلاعات فنی، مشخصات و اسناد موردنیاز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأکید کرد: با حمایت مدیران ارشد هلدینگ، امیدواریم در جریان برگزاری این هاب‌های منطقه‌ای، دستاورد‌های قابل قبولی در زمینه هم‌افزایی میان صنعت و زیست‌بوم فناوری کشور حاصل شود.

وی با دعوت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای حضور در رویداد پایانی پتروفن گفت: از تمامی فناوران و نوآوران دعوت می‌کنیم در رویداد پایانی پتروفن که قرار است از ۱۳ تا ۱۵ بهمن‌ماه در پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار شود، حضور یابند.

مروت ادامه داد: در جریان برگزاری هاب‌های منطقه‌ای، محصولات و توانمندی‌های شرکت‌های فناور توسط کارشناسان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بررسی و ارزیابی می‌شود تا در رویداد پایانی، ظرفیت‌های برتر فناوری و محصولات های‌تک کشور برای معرفی و ارائه به صنعت پتروشیمی فراهم شود.