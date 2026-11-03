به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم در دویست‌وچهل‌وهفتمین شب از حضور در تجمعات شبانه همچنان از ایستادگی تا پای جان برای انقلاب و ایران اسلامی گفتند و اعلام کردند تا هر زمان لازم باشد در خیابان حضور خواهند داشت.

شرکت‌کنندگان می‌گویند ۱۳ آبان امسال؛ با توجه به شرایط تقابل مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، از ویژگی خاصی برخوردار است و با حضور گسترده در صحنه، بار دیگر پایبندی خود به آرمان‌های استکبارستیزی و مقاومت را به نمایش خواهند گذاشت.

آنها تهدیدات مداوم دشمن آمریکایی را ناشی از شکست او دانستند و گفتند در برابر هر گونه توطئه خواهند ایستاد و همه نقشه‌های شوم آنها را نقش برآب خواهند کرد.