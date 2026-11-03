وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی کشور‌های در حال توسعه (دی‌۸)، بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشور‌های عضو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وزیر اقتصاد و دبیرکل دی‌۸ بر توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کردند

وزیر اقتصاد و دبیرکل دی‌۸ بر توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه چهل‌ودومین اجلاس وزارتی کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی (کومسک) در استانبول، با سهیل محمود، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی دی‌۸ دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، راهکار‌های گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو، تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در چارچوب سازمان دی‌۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سازمان همکاری اقتصادی دی‌۸ با هدف ارتقای جایگاه کشور‌های در حال توسعه در اقتصاد جهانی، گسترش روابط تجاری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در سال ۱۹۹۷ تأسیس شد. این سازمان در حال حاضر ۹ عضو شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، مالزی، اندونزی، مصر، نیجریه و جمهوری آذربایجان دارد و دبیرخانه آن در استانبول مستقر است.

تجارت، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنعت، انرژی و گردشگری از مهم‌ترین محور‌های همکاری این سازمان به شمار می‌روند. همچنین توسعه تجارت درون‌گروهی و تقویت پیوند‌های اقتصادی میان اعضا از اهداف محوری دی‌۸ است.

در همین راستا، هدف‌گذاری افزایش تجارت میان کشور‌های عضو به ۵۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰، از جمله برنامه‌های مطرح‌شده در چارچوب همکاری‌های این سازمان است.

دیدار وزیر اقتصاد ایران با دبیرکل دی‌۸ در حاشیه اجلاس کومسک، در امتداد رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات اقتصادی با کشور‌های اسلامی و تقویت ظرفیت‌های همکاری چندجانبه در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات اقتصادی انجام شد.