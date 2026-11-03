مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه از صدور روزانه ۱۶۰۰ کارت سوخت در آذربایجان‌غربی خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه مربوطه، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کارت سوخت خود را به‌صورت حضوری دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،احمد مجرد با اشاره به روند صدور کارت سوخت در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح جدید مدیریت مصرف بنزین و نیاز برخی مالکان خودرو به دریافت کارت سوخت، امکان صدور روزانه کارت در استان فراهم شده و این کارت‌ها به‌صورت آنی صادر می‌شوند.

وی افزود: متقاضیان برای دریافت کارت سوخت باید به سامانه FCS.ir مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند و حتماً گزینه دریافت حضوری را انتخاب کنند تا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کارت سوخت خود را تحویل بگیرند.

مجرد با اشاره به وضعیت خودروهای مناطق آزاد و خودروهای فاقد کارت سوخت در استان گفت: برای این خودروها نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و برنامه سوخت‌رسانی به آن‌ها از ابتدا در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به سوخت‌رسانی به خودروهای غیربومی و مسافران ورودی به استان اظهار کرد: برای خودروهای غیربومی که وارد آذربایجان‌غربی می‌شوند، امکان استفاده از ۵۰ لیتر سهمیه مازاد پیش‌بینی شده است و به محض استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های استان، این سهمیه برای آن‌ها قابل استفاده خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای خودروهای خدماتی و عملیاتی گفت: خودروهای فعال در سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی که اطلاعات پیمایش خود را از طریق سامانه مربوطه ارسال می‌کنند، متناسب با میزان فعالیت و پیمایش، سهمیه سوخت دریافت خواهند کرد.

مجرد افزود: بر این اساس، برای خودروهایی با میزان پیمایش متفاوت، سهمیه‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ لیتری در ماه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه خودروهای عملیاتی و امدادی شرکت‌ها و ادارات نیز مشمول سهمیه ترمیمی هستند، ادامه داد: خودروهای استیجاری ادارات، سرویس مدارس و همچنین معلمانی که برای تدریس به روستاها و مناطق مختلف استان رفت‌وآمد می‌کنند نیز می‌توانند از سهمیه ترمیمی استفاده کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید فهرست خودروهای مشمول را در اسرع وقت به شرکت ارائه دهند تا سهمیه‌های مربوطه برای آن‌ها شارژ شود.