دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: یک مرکز خدمات زیبایی در لاهیجان به دلیل ارائه خدمات از سوی افراد بدون صلاحیت علمی و در زمان حضور نداشتن پزشک، تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و نظارت بر اجرای مقررات در حوزه سلامت، یک مرکز خدمات زیبایی در لاهیجان، به دلیل ارائه خدمات به شهروندان از سوی افراد بدون صلاحیت علمی، مداخله غیرمجاز در امور درمانی و در زمان حضور نداشتن پزشک، تعطیل شد.

این موسسه زیبایی در بازدید مشترک کارشناسان نظارت بر امور درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نماینده اداره تعزیرات حکومتی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی گیلان از مراکز درمانی شهرستان لاهیجان و با هدف پیشگیری از ارائه خدمات غیرمجاز و حفظ سلامت شهروندان تعطیل شد.

کارشناسان نظارت بر امور درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شهروندان خواستند در انتخاب مراکز درمانی و دریافت خدمات زیبایی، به مجوز مرکز و صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات توجه کنند.