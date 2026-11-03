به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون راهداری اداره کل راهداری استان اصفهان در واکنش به انتقادات مردمی از وضعیت ایمنی محور قدیم کاشان به قم و وقوع دو تصادف مرگبار در کمتر از ۳۰ ساعت در جاده قدیم قم ـ کاشان و جان‌باختن ۱۴ نفر گفت: این حوادث به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و بی احتیاطی رانندگان رخ داده است.

پور کاظمی در خصوص مطالبه رفع مشکلات آزادراه کاشان ـ قم از جمله رفت و آمد تریلی‌ها، نقص روشنایی و ناایمن بودن برخی نقاط و شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز گفت: این محور به جهت قرار گرفتن در کریدور تهران- بندرعباس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در سال گذشته چهار نقطه حادثه خیر آن با مشارکت شهرداری ایمن سازی شده است.

وی همچنین در پاسخ به مطالبه اهالی نوش آباد مبنی بر احداث باند دوم ۹۰ کیلومتری محور ادامه داد: اگرچه متولی اصلی احداث جاده‌های جدید شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، اما ما به عنوان عضو کمیسیون راه، مکاتبات لازم را جهت اجرای طرح و احداث باند دوم انجام داده‌ایم.