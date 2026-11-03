به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمد حاتمی گفت: این پویش با محوریت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان همدان و با هدف تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و همبستگی دانش‌آموزان با آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

او تصریح کرد: در قالب پویش «از ۵۷ تا ۱۴۰۵ پای کار ایران»، هر انجمن اسلامی موظف است بین ۱۰ تا ۱۵ نفر از دانش‌آموزان را در مسئولیت‌پذیری و همراهی با پویش مشارکت دهد.

مدیر عملیات برادران اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان همدان با اشاره به گستره اجرای این طرح در استان گفت: هم‌اکنون این پویش در ۱۲۰ مدرسه دخترانه و ۸۰ مدرسه پسرانه در استان در حال انجام است.