پخش زنده
امروز: -
مدیر عملیات برادران اتحادیه انجمنهای اسلامی استان همدان از اجرای پویش «از ۵۷ تا ۱۴۰۵ پای کار ایران» در ۲۰۰ مدرسه این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمد حاتمی گفت: این پویش با محوریت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان همدان و با هدف تقویت روحیه مسئولیتپذیری، مشارکت اجتماعی و همبستگی دانشآموزان با آرمانهای انقلاب اسلامی اجرا میشود.
او تصریح کرد: در قالب پویش «از ۵۷ تا ۱۴۰۵ پای کار ایران»، هر انجمن اسلامی موظف است بین ۱۰ تا ۱۵ نفر از دانشآموزان را در مسئولیتپذیری و همراهی با پویش مشارکت دهد.
مدیر عملیات برادران اتحادیه انجمنهای اسلامی استان همدان با اشاره به گستره اجرای این طرح در استان گفت: هماکنون این پویش در ۱۲۰ مدرسه دخترانه و ۸۰ مدرسه پسرانه در استان در حال انجام است.