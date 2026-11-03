مدیرکل دفتر جمعیت آمار ایران، با اعلام پایان فرایند ارسال پیامک‌های سرشماری، جزئیات تکمیل اطلاعات آماری هم‌وطنان و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده را تشریح کرد.

مریم پوررضا احمد، مدیر دفتر جمعیت آمار ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: مرکز آمار ایران از طریق سرشماره رسمی خود، برای تمامی افراد واجد شرایط پیامک ارسال کرده و از آنها خواسته است تا با ورود به سایت «دولت من»، اطلاعات خود را تکمیل کنند.

مدیر دفتر جمعیت آمار ایران با تأکید بر اینکه ارسال پیامک‌ها به پایان رسیده، اما امکان ثبت‌نام همچنان فعال است، افزود: از تمامی هم‌وطنانی که این پیامک را دریافت کرده‌اند تقاضا می‌شود در اسرع وقت به سامانه مراجعه کرده و فرایند ثبت اطلاعات را انجام دهند و این کار را به روز‌های پایانی موکول نکنند؛ چرا که فرصت پیش‌رو محدود است. وی تصریح کرد که زمان دقیق پایان مهلت ثبت‌نام اینترنتی متعاقباً از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

پوررضا احمد در پایان از تخصیص یک مشوق ویژه برای همراهان این طرح ملی خبر داد و گفت: به عنوان تقدیر از همکاری و مشارکت فعال مردم در این سامانه، حجم سه گیگابایت اینترنت هدیه به مشارکت‌کنندگان تعلق می‌گیرد. متقاضیان می‌توانند تا پایان زمان سرشماری اینترنتی از این اینترنت بهره‌مند شوند. همچنین افرادی که ثبت نامشان در درگاه ملی به اتمام رسیده یکبار امکان اصلاح و تکمیل برای آن فراهم است.