مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با تأکید بر نقش مشارکت مردم در مدیریت مصرف گاز گفت: پایداری انتقال گاز در روز‌های سرد سال، افزون‌بر آمادگی عملیاتی و تلاش کارکنان، به صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز از سوی مشترکان وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی زارع با اشاره به نزدیک‌شدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز طبیعی، از آمادگی حداکثری منطقه ۸ عملیات انتقال گاز برای تأمین پایدار انرژی در روز‌های اوج مصرف خبر داد.

وی افزود: برنامه‌ریزی دقیق، اجرای به‌موقع تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، پایش مستمر خطوط لوله انتقال گاز و تأسیسات تقویت فشار گاز، از اقدام‌های مهم برای تضمین پایداری انتقال گاز در فصل زمستان است.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با تأکید بر نقش راهبردی این منطقه در انتقال گاز طبیعی در شمال‌غرب کشور تصریح کرد: آمادگی برای عبور از اوج مصرف زمستانی، نیازمند هماهنگی مستمر میان واحد‌های عملیاتی، مراکز بهره‌برداری خطوط لوله انتقال گاز، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز و واحد‌های پشتیبانی است و در این مسیر، همه ظرفیت‌های فنی، تخصصی و انسانی منطقه برای حفظ پایداری جریان انتقال گاز به کار گرفته می‌شود.

زارع همراهی مردم در مصرف بهینه و صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی را یکی از عوامل مؤثر در مدیریت اوج مصرف زمستانی دانست و گفت: انتقال پایدار گاز، افزون‌بر تلاش کارکنان، به مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه مصرف‌کنندگان نیز وابسته است.

وی ادامه داد: ضرورت دارد هم‌وطنان با تنظیم دمای وسایل گرمایشی در محدوده آسایش، از ۱۸ تا ۲۰ درجه، استفاده از لباس مناسب در فصل سرد، جلوگیری از هدررفت گرما، عایق‌بندی مناسب در و پنجره‌ها و ایجاد یک اتاق گرم به‌جای گرمایش کل ساختمان، ما را در این زمینه یاری کنند.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران یادآور شد: انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی، مسئولیتی مشترک است که با تلاش کارکنان و همراهی مردم تحقق می‌یابد.

زارع از بسیج ظرفیت‌های فنی، تخصصی و انسانی این منطقه برای حفظ پایداری انتقال گاز در زمستان خبر داد و بر همراهی مردم در مصرف بهینه گاز برای مدیریت اوج مصرف تأکید کرد.