گروه ورزش شبکه سه سیما امشب، سه‌شنبه ۱۲ آبان، دو دیدار حساس از لیگ نخبگان آسیا میان استقلال و الشمال و لیگ قهرمانان اروپا بین بارسلونا و استون ویلا را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

پخش زنده دیدار‌های استقلال برابر الشمال و بارسلونا مقابل استون ویلا از شبکه سه

پخش زنده دیدار‌های استقلال برابر الشمال و بارسلونا مقابل استون ویلا از شبکه سه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از هفته چهارم لیگ نخبگان غرب آسیا، تیم استقلال ایران امشب ساعت ۱۹:۳۰ به میزبانی ورزشگاه بین‌المللی بصره در عراق به مصاف الشمال قطر می‌رود.

این مسابقه به صورت مستقیم از برنامه «فوتبال برتر» با گزارشگری عباس قانع روی آنتن می‌رود؛ در حالی که تا پیش از این دیدار، استقلال با ۳ بازی و ۲ برد در رده ششم و الشمال با ۵ امتیاز در رده هشتم جدول جای دارند.

همچنین در ادامه رقابت‌های هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا اسپانیا از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه نیوکمپ میزبان استون ویلا خواهد بود.

این بازی جذاب از برنامه «گزارش ورزشی» شبکه سه و با گزارشگری محمد سینکی پخش می‌شود.

در جدول این رقابت‌ها، استون ویلا با سه پیروزی و ۹ امتیاز در رده دوم و بارسلونا با ۶ امتیاز در رده هشتم ایستاده است.