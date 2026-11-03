مدیرکل انجمن اولیا و مربیان از برگزاری دوره تخصصی و مهارت‌محور «حرفه‌ای شو» با مشارکت بیش از ۳۵۰ مدرس آموزش خانواده از سراسر کشور خبر داد و گفت: این دوره با تمرکز بر تقویت مهارت‌های ارتباطی، فن بیان، ارائه مؤثر و شناخت نیاز‌های تربیتی خانواده‌ها، با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوره تخصصی و مهارت‌محور «حرفه‌ای شو» با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان آموزش خانواده و با رویکردی کاربردی و مسئله‌محور، از ۲۳ مهرماه تا ۸ آبان‌ماه به صورت مجازی برگزار شد.

عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، با اشاره به رویکرد متفاوت این دوره گفت: در طراحی و اجرای دوره «حرفه‌ای شو»، تلاش شد با عبور از الگو‌های سنتی و مبتنی بر انتقال صرف دانش، زمینه تقویت مهارت‌های کاربردی و توانمندی‌های حرفه‌ای مدرسان آموزش خانواده فراهم شود؛ چراکه مدرس آموزش خانواده صرفاً انتقال‌دهنده اطلاعات نیست، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر و کنشگری اثرگذار، نقش مهمی در ارتقای آگاهی و تواندافزایی تربیتی خانواده‌ها ایفا می‌کند.

وی افزود: برخورداری از مهارت‌هایی همچون فن بیان، سخنوری، ارتباط مؤثر و بهره‌گیری صحیح از زبان بدن، از الزامات حرفه‌ای مدرسان آموزش خانواده است و تسلط بر این مهارت‌ها در انتقال اثربخش مفاهیم و پیام‌های تربیتی به خانواده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

مدبرنژاد با تأکید بر ضرورت توجه به ملاحظات روان‌شناختی و تربیتی در آموزش خانواده گفت: در این دوره، علاوه بر مهارت‌های ارتباطی و ارائه، به شناخت اقتضائات تربیتی و نیاز‌های متنوع خانواده‌های امروز نیز توجه شد تا مدرسان بتوانند متناسب با شرایط و مسائل روز خانواده‌ها، رویکردی آگاهانه، حرفه‌ای و اثربخش در آموزش و تعامل با مخاطبان اتخاذ کنند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، تمرین عملی و ارزیابی عملکرد را از ویژگی‌های متمایز این دوره دانست و افزود: شرکت‌کنندگان صرفاً دریافت‌کننده محتوای آموزشی نبودند، بلکه برای احراز مهارت‌های مورد انتظار به انجام تمرین‌ها و ارائه پروژه‌های عملی پرداختند. این رویکرد، ضمن فراهم‌کردن فرصت به‌کارگیری آموخته‌ها، امکان سنجش واقعی میزان یادگیری و ارزیابی توانمندی‌های کسب‌شده را فراهم کرد.

آموزش مبتنی بر پروژه؛ ملاک ارزیابی و صدور گواهی‌نامه

این دوره در مجموع طی ۲۴ ساعت آموزشی و با مشارکت بیش از ۳۵۰ نفر از مدرسان آموزش خانواده سراسر کشور برگزار شد. بهره‌گیری از الگوی آموزش مبتنی بر پروژه، تمرین‌های کاربردی و ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان، از مهم‌ترین ویژگی‌های اجرایی این برنامه بود.

گفتنی است پس از پایان دوره، پروژه‌های ارسالی شرکت‌کنندگان توسط تیم تخصصی بررسی و ارزیابی شد و گواهی‌نامه رسمی دوره برای مدرسانی که موفق به احراز معیار‌های ارزیابی شدند، به زودی صادر خواهد شد.