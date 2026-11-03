یاد و خاطره ۷۷ شهید دانش‌آموز دبیرستان ماندگار شیخ صدوق قم، با حضور جمعی از مسئولان و با برگزاری آیین یادواره شهدا و روایت خاطرات دوران دفاع مقدس گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، یادواره ۷۷ شهید دانش‌آموز دبیرستان ماندگار شیخ صدوق قم با حضور جمعی از مسئولان در این دبیرستان برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز این مدرسه، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کردند.

همچنین در بخش‌هایی از این آیین، با روایت خاطرات دوران دفاع مقدس، یاد و خاطره رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و دانش‌آموزانی که برای دفاع از میهن اسلامی به میدان رفتند، گرامی داشته شد.