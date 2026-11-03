معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در مکان‌یابی برخی طرح‌های صنعتی گفت: در مواردی کارخانه فولاد در منطقه‌ای احداث شده که حتی تأمین آب آشامیدنی مردم آن با مشکل مواجه است و بیمارستان‌هایی ساخته شده‌اند که بیمار ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف در جلسه سازمان نقشه‌برداری کشور با تأکید بر جایگاه حاکمیتی سازمان نقشه‌برداری کشور تصریح کرد: مکان‌یابی طرح‌های توسعه‌ای باید بر پایه اطلاعات دقیق و علمی این سازمان انجام شود تا از تصمیمات نادرست و هدررفت منابع جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از اطلاعات علمی و دقیق در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای اظهار کرد: سازمان نقشه‌برداری یک سازمان حاکمیتی است که نقش مهمی در برنامه‌ریزی توسعه کشور و صیانت از منابع ملی دارد و به دلیل همین اهمیت، باید در کنار نهاد برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از کنار گذاشته شدن معیار‌های علمی در برخی برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های صنعتی گفت: در مواردی به دلیل اعمال ملاحظات سیاسی، مردمی و سلیقه‌ای، در مکان‌یابی طرح‌ها موفق نبوده‌ایم. در برخی مناطق، کارخانه فولاد در حالی احداث شده که حتی تأمین آب آشامیدنی مردم آن منطقه با مشکل مواجه بوده است. به عنوان مثال در پایتخت، با وجود تمرکز جمعیت در برخی مناطق، مدارس و به‌ویژه مدارس باکیفیت در مناطق دیگری متمرکز شده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون از توان و ظرفیت سازمان نقشه‌برداری کشور در برنامه‌ریزی‌ها به اندازه کافی استفاده نشده است، ابراز امیدواری کرد که از این پس جایگاه واقعی این سازمان به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حاکمیتی در همه امور برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد. برای دستیابی به توسعه متوازن، پایدار و مبتنی بر عدالت باید سرزمین خود را به‌خوبی بشناسیم؛ زیرا بدون این شناخت، تصمیمات اشتباه گرفته خواهد شد.

عارف در تشریح پیامد‌های بی‌توجهی به شاخص‌های علمی در مکان‌یابی طرح‌ها گفت: در کشور طرحی برای ساخت ۹۷ بیمارستان ۹۷تختخوابی اجرا شد، اما به دلیل بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و نیاز‌های مناطق، برخی از این بیمارستان‌ها بیمار نداشتند و حتی کسی حاضر نبود مدیریت آنها را به‌صورت رایگان بر عهده بگیرد. در کشور ما به دلیل بی‌توجهی به شاخص‌های علمی، در مکان‌یابی طرح‌ها با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از داده‌های دقیق سازمان نقشه‌برداری در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای گفت: مکان‌یابی در کشور باید بر اساس اطلاعات دقیق و علمی تهیه‌شده از سوی این سازمان انجام شود. گاهی به دلیل سلیقه شخصی و حتی به خاطر یک فرد، یک دستگاه یا مرکز صنعتی در منطقه‌ای ایجاد می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش سازمان نقشه‌برداری در شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سرزمینی، بر ضرورت بهره‌گیری از توان این سازمان در برنامه‌ریزی‌های کشور تأکید کرد.

وی همچنین با گرامیداشت روز ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: مزیت اصلی کشور ما نه منابع طبیعی، بلکه نیروی انسانی و نخبگان هستند و این مزیت باید مبنای برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد. ما با اتکا به همین نیروی انسانی، مدعی دستیابی به جایگاه نخست منطقه‌ای و جایگاهی تأثیرگذار در جهان در حوزه علم و فناوری هستیم. جنگ‌های اخیر، جنگ‌های علم و فناوری بودند و افسران این جنگ‌ها نیز جوانان دانشمند کشورمان بودند.

عارف گفت: با شناخت این مزیت و حمایت از آن توانستیم در این دو جنگ از کشور دفاع کنیم. توسعه علم و فناوری و علمی‌شدن زبان فارسی از راهبرد‌های رهبر شهید انقلاب بود. دولت چهاردهم این راهبرد‌ها و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله در حوزه علم و فناوری را در اولویت قرار داده است. رهبر شهید انقلاب همچنین توصیه کرده بودند که کشور در حوزه هوش مصنوعی به جایگاه تک‌رقمی در جهان دست یابد.