رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه از ورود ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر طی ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: با ورود این اتوبوس‌ها بخش قابل توجهی از کمبود ناوگان اتوبوسرانی برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فخرالدین معصوم زاده با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷۰ دستگاه اتوبوس در بخش خصوصی فعال هستند و با توجه به کمبود اتوبوس در شهر، خریداری و ورود اتوبوس‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه اولیه خرید ۵۵ دستگاه اتوبوس اظهار کرد: به دلیل اختصاص نیافتن یارانه دولتی، در نهایت ۲۴ دستگاه اتوبوس خریداری شد که ۲۰ دستگاه از این تعداد طی ۱۰ روز آینده وارد ناوگان اتوبوسرانی ارومیه خواهد شد.

معصوم‌زاده با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: در کنار اولویت نوسازی اتوبوس‌ها، برنامه‌هایی نیز برای نوسازی تاکسی‌ها و تأمین ون و خودروهای برقی از طریق منطقه آزاد ماکو در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعدادی از این خودروها وارد ناوگان شوند.

وی ادامه داد: در این زمینه با دو شرکت قرارداد منعقد شده و نوع خودروها نیز مشخص شده است. پس از تعیین شرایط واگذاری، تسهیلات و قیمت نهایی، امکان بازدید رانندگان از خودروها فراهم می‌شود تا در صورت پذیرش شرایط، نسبت به عقد قرارداد و نوسازی خودروهای خود اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در خصوص اختلالات اخیر در شارژ بلیت اتوبوس‌ها نیز گفت: دستگاه‌های شارژ بلیت سال گذشته به‌روزرسانی شده بودند، اما امسال به دلیل لزوم اجرای پروتکل‌های جدید، تعریف و راه‌اندازی نرم‌افزار جدید ضرورت پیدا کرد که این فرآیند زمان‌بر بود و موجب بروز اختلال در شارژ بلیت‌ها شد؛ با این حال، در حال حاضر این مشکل برطرف شده است.

وی با بیان اینکه در هشت نقطه شهر ارومیه باجه‌های شارژ بلیت فعال هستند، افزود: برنامه‌ریزی شده است با افزایش تعداد این باجه‌ها، شمار آن‌ها به ۱۲ مورد برسد.

معصوم‌زاده با اشاره به محدودیت سقف شارژ کارت‌های بلیت اظهار کرد: باجه‌های شارژ به‌صورت مستمر فعال هستند، اما در حال حاضر سقف مبلغ شارژ ۹۰ هزار تومان تعیین شده که برنامه افزایش این سقف نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از برنامه نوسازی دستگاه‌های دریافت کرایه نصب‌شده در اتوبوس‌ها خبر داد و گفت: بخش عمده این دستگاه‌ها فرسوده شده‌اند و در حال حاضر فرآیند انتخاب پیمانکار جدید برای نوسازی آن‌ها در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه با بیان اینکه این فرآیند به زمان نیاز دارد، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود نوسازی دستگاه‌های دریافت کرایه تا پایان سال به اتمام برسد.

معصوم‌زاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تسهیل پرداخت کرایه تاکسی‌ها نیز گفت: برای تاکسی‌های شهری نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا مسافرانی که وجه نقد به همراه ندارند، بتوانند از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) یا اسکن کد QR کرایه خود را پرداخت کنند.