به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در آخرین بازی هفته تیم دپورتیوو لاکرونیا ۲ - ۱ از سد تیم اوساسونا گذشت. آنته بودیمیر در دقیقه ۳۲ تیم اوساسونا را پیش انداخت، اما تیم لاکرونیا در دقایق ۶۴ و ۸۷ توسط ماریو سوریانو و بیل انسونگو برنده شد. تیم لاکرونیا با ۱۴ امتیاز به رده هشتم صعود کرد و تیم اوساسونا با ۱۱ امتیاز پانزدهم است.





در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۲۸، رئال مادرید با ۲۷ و رئال بتیس با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.