محموله‌ای شامل لوازم خانگی و برقی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد تومان در ایست بازرسی اسماعیل‌آباد بخش رضویه مشهد توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی ایست بازرسی اسماعیل‌آباد گفت: مأموران انتظامی در جریان کنترل خودرو‌های عبوری در محور سرخس به مشهد، یک کامیون مشکوک را توقیف کردند.

سرهنگ ابراهیم امام‌وردی افزود: با بازرسی دقیق محموله کامیون، حجم گسترده‌ای از لوازم آشپزخانه، وسایل برقی و لوازم منزل فاقد مجوز گمرکی کشف شد.

سرهنگ امام‌وردی با بیان اینکه ارزش کل این محموله قاچاق حدود ۷۰ میلیارد ریال (۷ میلیارد تومان) برآورد شده است گفت:در پی این کشف، کامیون توقیف و متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی و اداره تعزیرات معرفی شده است.