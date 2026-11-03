به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما محمدمهدی فرشچی موحد در نشست با رئیس و اعضای اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف استان تهران، مسائل و مطالبات فعالان این هنر ـ صنعت در بخش‌های تولید، عرضه و تجارت را بررسی کرد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان، توسعه کارگاه‌های متمرکز تولیدی، مسائل بیمه‌ای قالیبافان، تکریم پیشکسوتان و موانع پیش‌روی صادرات فرش دستباف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف، امکان مرجوع کردن و بازگشت فرش‌های فروش‌نرفته از بازار‌های خارجی و افزایش سقف صادراتی فعالان این حوزه، از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل با تشکل‌های صنفی گفت: شنیدن مستقیم مطالبات فعالان بازار و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی زمینه شناسایی مشکلات و پیگیری راهکار‌های حمایتی را فراهم می‌کند.

در پایان این نشست، ایجاد کارگاه‌های متمرکز تولید فرش دستباف، پیگیری مسائل بیمه قالیبافان، استمرار برنامه‌های تکریم و معرفی پیشکسوتان و پیگیری موضوع بازگشت فرش‌های فروش‌نرفته از خارج از کشور، به‌عنوان محور‌های مورد توافق برای پیگیری تعیین شد.

در ادامه این برنامه، رئیس مرکز ملی فرش ایران با حضور در بازار فرش تهران از حجره‌ها و واحد‌های عرضه فرش دستباف بازدید کرد و در گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با فروشندگان و فعالان بازار، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات روزمره آنان قرار گرفت.

به گفته فرشچی موحد این بازدید در راستای تقویت ارتباط مستقیم مرکز ملی فرش ایران با بدنه صنفی و میدانی بازار و پیگیری مسائل فعالان این هنر ـ صنعت انجام شد.

همچنین در جریان این بازدید، ظرفیت‌های نمایشگاه در معرفی تنوع، اصالت و زیبایی فرش دستباف ایران و نقش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و تشکل‌های تخصصی در ترویج این هنر ـ صنعت مورد توجه قرار گرفت.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر اهمیت معرفی فرش دستباف به‌عنوان یکی از نماد‌های هویت، فرهنگ و هنر ایرانی، توسعه فضا‌های نمایشگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمومی و شهری را از زمینه‌های مؤثر در ترویج این هنر ـ صنعت و آشنایی بیشتر جامعه با ارزش‌های فرهنگی و اقتصادی آن دانست.

گفتنی است؛ این نمایشگاه از سال ۱۴۰۳ با ابتکار اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف استان تهران و همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران راه‌اندازی شده است که فرصتی برای معرفی و نمایش جلوه‌هایی از هنر اصیل فرش دستباف ایرانی به طیف گسترده‌ای از شهروندان در ایستگاه متروی خیام را فراهم آورده است.

استقرار این نمایشگاه در فضای عمومی و پرتردد مترو، اقدامی در راستای توسعه ظرفیت‌های ترویجی و فرهنگی، افزایش آشنایی نسل‌های مختلف با هنر ـ صنعت فرش دستباف و تقویت جایگاه این میراث ارزشمند در زندگی روزمره شهروندان به شمار می‌رود.