مسیر‌ها و زمان برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در هشت شهرستان و ۴۷ شهر، بخش و روستای استان سمنان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در ۵۵ مسیر شهری و روستایی استان سمنان برگزار می شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسیر و ساعت آغاز راهپیمایی در هشت مرکز شهرستان استان به شرح زیر است:

سمنان: ساعت ۹ صبح، از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی (ره).

شاهرود: ساعت ۹ صبح، از ابتدای خیابان ۲۲ بهمن به سمت مسجد قرآن.

دامغان: ساعت ۹ صبح، از میدان شهید شاهچراغی به سمت میدان شهدا.

گرمسار: ساعت ۱۰ صبح، اجتماع در میدان امام خمینی (ره).

میامی: ساعت ۹ صبح، از میدان بسیج به سمت میدان امام رضا (ع).

مهدیشهر: ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح، از میدان امام رضا (ع) به سمت میدان نماز.

آرادان: ساعت ۹ صبح، از میدان ساعت به سمت پارک شهروند.

سرخه: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد امام هادی (ع) به سمت پارک ۱۳ آبان.

بر اساس این برنامه، در مجموع ۵۵ نقطه در استان سمنان میزبان راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان خواهند بود که زمان آغاز مراسم در بیشتر این نقاط ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است و سایر اجتماعات نیز از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۱ صبح آغاز می‌شود.