مسئولان فرهنگی و اجرایی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت گسترش معارف مهدوی، تربیت مربیان متخصص و استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای ترویج فرهنگ انتظار تأکید کردند.

لزوم گسترش فرهنگ مهدویت و تقویت معرفت نسل جوان نسبت به امام زمان (عج)

لزوم گسترش فرهنگ مهدویت و تقویت معرفت نسل جوان نسبت به امام زمان (عج)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، در این نشست با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و فعالان مذهبی استان گفت: اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه ترویج فرهنگ مهدویت، حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌ای از خادمان دین و علاقه‌مندان به فرهنگ اهل‌بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: ترویج معارف دینی و تقویت مبانی اعتقادی از مهم‌ترین اهداف بنیاد است و شناخت اصول اعتقادی از جمله توحید، نبوت، امامت و معاد، زمینه‌ساز تقویت باور‌های دینی و افزایش اشتیاق مردم به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی خواهد بود.

وی بر ضرورت شناخت امام زمان (عج) تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و معرفتی در دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی با همکاری استادان حوزه و دانشگاه خبر داد.

حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم، استفاده از استادان و کارشناسان معارف مهدوی و گسترش دوره‌های تخصصی در سطح استان را از دیگر برنامه‌های بنیاد عنوان کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز با اشاره به نقش فرهنگ دینی و مذهبی در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی گفت: فرهنگ مذهبی یکی از عوامل مهم تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های سال‌های گذشته بوده است.

محمدی، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات نسل جوان افزود: امروز جوانان با سؤالات و ابهامات متعددی در حوزه دین و مذهب روبه‌رو هستند و باید برای پاسخگویی به این نیاز، از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان‌ها بیشتر استفاده کنیم.

وی پیشنهاد کرد از هر استان دو تا سه نفر از فعالان فرهنگی، روحانیون و کارشناسان حوزه و دانشگاه برای شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی معرفی شوند تا پس از کسب آموزش‌های لازم، در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی به تبیین معارف دینی و پاسخگویی به شبهات بپردازند.

معاون سیاسی استاندار همچنین خواستار توجه بیشتر به مباحث اعتقادی و مذهبی در محتوای آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها شد و گفت: می‌توان با اختصاص بخشی از کتاب‌های معارف اسلامی و اخلاق به مباحث مذهبی، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با این موضوعات را فراهم کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: چهار ساعت آموزش با موضوع فرهنگ مذهبی و معارف دینی در دوره‌های آموزشی بدو خدمت کارکنان دولت پیش‌بینی شده است و این دوره‌ها در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی در حال برگزاری است.

مدیرکل صداوسیمای استان نیز با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن آموزش و پژوهش برای نسل جوان گفت: انتقال مفاهیم دینی و اعتقادی و اقناع نسل جدید از موضوعات مهمی است که باید با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و صاحب‌نظران دنبال شود.

گنجی، افزود: برای برقراری ارتباط مؤثر با نسل امروز باید از شیوه‌های نوین و زبان متناسب با نیاز‌ها و پرسش‌های جوانان استفاده کنیم.

مدیرکل صداوسیمای استان با اشاره به ظرفیت رسانه ملی برای ترویج معارف دینی و مهدوی تصریح کرد: کارشناسان و صاحب‌نظرانی که توانایی بیان مناسب و انتقال مؤثر مفاهیم را دارند، به صداوسیما معرفی شوند تا از حضور آنان در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی استفاده کنیم.

گنجی تأکید کرد: صداوسیمای استان برای بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان حوزه معارف دینی و مهدوی اعلام آمادگی می‌کند و نیاز‌های برنامه‌سازی خود را در این زمینه به بنیاد مهدویت اعلام خواهد کرد.

آیت‌الله حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان نیز در جمع‌بندی این نشست با تأکید بر جایگاه امام زمان (عج) در نظام آفرینش گفت: همه تلاش‌های فرهنگی، مذهبی و معرفتی باید در مسیر شناخت امام زمان (عج) و حرکت به سوی آرمان ظهور آن حضرت باشد.

وی افزود: ظهور حضرت مهدی (عج) یکی از مهم‌ترین وعده‌های الهی و آرزو‌های دیرینه بشریت است و همه باید با شناخت و معرفت نسبت به آن حضرت، خود را برای تحقق این آرمان بزرگ آماده کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به آرمان تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) تصریح کرد: آینده از آن حکومت الهی است و نظام جمهوری اسلامی نیز بر پایه آرمان‌های الهی و مهدوی شکل گرفته است.

آیت‌الله حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان گفت: ارادت به اهل‌بیت (ع)، همراهی با انقلاب اسلامی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور از ویژگی‌های برجسته مردم استان است.

وی با اشاره به حضور و همراهی مردم در رویداد‌های اخیر و دفاع از کشور افزود: حضور گسترده مردم و حمایت آنان از رهبری، جلوه‌ای از انسجام، همبستگی و وفاداری مردم به آرمان‌های خود را به نمایش گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و مذهبی برای گسترش معارف مهدوی و تقویت شناخت نسل جوان نسبت به امام زمان (عج) تأکید کرد.