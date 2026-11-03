به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در آخرین بازی هفته تیم اورتون با یک گل در خانه مقابل تیم نیوکاسل یونایتد به پیروزی رسید. تک گل اورتون را تیرنو بَری در دقیقه ۴۹ به ثمر رساند. اورتون با ۱۳ امتیاز به رده هفتم صعود کرد و نیوکاسل با ۱۱ امتیاز سیزدهم است.





در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۴ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۱، برایتون با ۱۹ و چلسی با ۱۶ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.