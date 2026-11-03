به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از فرانس انفو، اعتراضات در سراسر اروپا گسترش یافته است. در آلبانی، خشم به ساختمان پارلمان نیز رسیده است. نمایندگان مخالف در صحن مجلس بمب دودزا منفجر کردند. چند هفته است که دانشجویان خواهان کناره گیری ادی راما نخست وزیر هستند که از ۱۳ سال پیش در قدرت است. با دستمزد‌هایی که گاهی نزدیک به ۴۰۰ یورو در ماه است، نارضایتی اجتماعی عمیق است.

یک مصاحبه شونده زن گفت: تصور اینکه نخست وزیر از سمت خود کناره گیری کند برایم دشوار است، اما ما به تظاهرات ادامه خواهیم داد، حتی اگر فعلاً هیچ چیز تغییر نکند. اوضاع بدتر خواهد شد، زیرا مردم دیگر تحمل این وضعیت را ندارند.

در آلمان، دانشجویان دانشگاه‌های برلین و هامبورگ را مسدود کردند. آنها به کاهش بودجه آموزش و پرورش و بازگشت احتمالی خدمت سربازی اجباری اعتراض دارند. قرار است روز شنبه تظاهراتی سراسری علیه سیاست‌های فریدریش مرتس صدراعظم برگزار شود. در بلژیک، اصلاحات آموزشی خشم دانشجویان را برانگیخته است. در اسپانیا، اخراج ماریای ۸۷ ساله از آپارتمانش، جایی که ۷۰ سال در آن زندگی کرده بود، به نمادی از اعتراضات تبدیل شده است. این بازنشسته دو هفته بعد درگذشت. در پرتغال نیز، هزاران معترض افزایش شدید اجاره بها را محکوم می‌کنند.

یک مصاحبه شونده مرد گفت: ما حتی نمی‌توانیم یک اتاق اجاره کنیم، چون اجاره‌ها خیلی بالاست. ما باید به خیابان‌ها برویم و حقوق خود را مطالبه کنیم.

در ایتالیا، مانند فرانسه، هزینه بالای زندگی خشم عمومی را برانگیخته است. هزاران جوان به خیابان‌ها آمدند و اعتصاب سراسری برای این جمعه برنامه ریزی شده است. در آخر هفته‌های اخیر، خشونت‌هایی در میلان، تورین و رم روی داد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در مواجهه با ناآرامی‌ها، تصمیم گرفت ۵۰۰ سرباز دیگر را در میلان مستقر کند.