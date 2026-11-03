شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۲.۲۹ درصدی و افزایش ۱۷۵ هزار و ۱۷۹ واحدی به ۷ میلیون و ۸۲۴ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۸۱ درصدی و افزایش ۳۹ هزار و ۲۸۳ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار واحد ایستاد.

امروز ۴ هزارو ۵۴۹ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۴ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان رسید.

امروز با افزایش تقاضا در بیشتر گروه‌های بورسی ۸۵ درصد بازار معادل حدود ۸۰۷ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.