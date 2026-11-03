اداره کل ورزش و جوانان استان فارس از خانواده بزرگ ورزش و جوانان استان، دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور داشته باشند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،اداره کل ورزش و جوانان استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر، از خانواده بزرگ ورزش و جوانان استان، هیات‌های ورزشی، ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، روسای هیات‌ها، باشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان و تمامی فعالان عرصه ورزش دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور داشته باشند.

۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در مسیر استقلال، عزت و آزادی‌خواهی و نماد مقابله با سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری است؛ روزی که فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و راه شهیدان والامقام به شمار می‌رود.

جامعه ورزش استان فارس نیز با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و ادای احترام به مجاهدت‌ها و آرمان‌های ایشان، بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی و همراهی با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تأکید دارد.

در همین راستا، از تمامی اعضای خانواده بزرگ ورزش و جوانان استان فارس دعوت می‌شود با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و اعلام همبستگی ملی، در کنار سایر اقشار مردم در این مناسبت ملی مشارکت داشته باشند.