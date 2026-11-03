دبیر علمی بیست‌وچهارمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت، از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد ادبی تا ۱۵ آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جواد کامور بخشایش، دبیر علمی بیست‌وچهارمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت، اظهار داشت: ناشران و نویسندگانی که تاکنون آثار خود را به دبیرخانه ارسال نکرده‌اند، می‌توانند برای حضور در این دوره، دو نسخه از کتاب‌های خود را به دبیرخانه دائمی جایزه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه در این دوره کتاب‌های حوزه دفاع مقدس و مقاومت که برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ منتشر شده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، افزود: تلاش کرده‌ایم در بیست‌وچهارمین دوره، علاوه بر حفظ ساختار اصلی جایزه، زمینه حضور گسترده‌تر نویسندگان، پژوهشگران و ناشران را فراهم کنیم و با طراحی بخش‌های جدید، ظرفیت‌های بیشتری از ادبیات پایداری را مورد توجه قرار دهیم.

تفکیک بخش‌های بین‌الملل و ترجمه در دوره جدیدکامور بخشایش درباره تغییرات ساختاری این دوره گفت: یکی از تفاوت‌های مهم امسال، تفکیک بخش‌های بین‌الملل و ترجمه است. در دوره‌های گذشته این دو حوزه در یک بخش ارزیابی می‌شدند، اما امسال هرکدام به‌صورت مستقل مورد توجه قرار خواهند گرفت تا امکان بررسی تخصصی‌تر آثار فراهم شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، تعاملات خود را با سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی گسترش داده‌ایم. از جمله با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مذاکراتی انجام شده و در حال پیگیری تفاهم‌نامه‌ای هستیم که براساس آن، آثار برگزیده جایزه پس از بررسی کارشناسی این سازمان، امکان ترجمه و معرفی به مخاطبان دیگر کشور‌ها را پیدا کنند.

دبیر علمی جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با حوزه هنری نیز بیان کرد: نشست‌هایی با مسئولان حوزه هنری برگزار کرده‌ایم و درباره زمینه‌های همکاری به توافقات اولیه رسیده‌ایم. همچنین تعدادی از ناشران و مؤسسات خصوصی برای مشارکت در توسعه جایزه اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدواریم این همکاری‌ها به تقویت جایگاه و دامنه اثرگذاری رویداد منجر شود. جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کانون توجه جایزه امسال است.

وی مهم‌ترین ویژگی بیست‌وچهارمین دوره را توجه ویژه به ادبیات شکل‌گرفته پیرامون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان عنوان کرد و گفت: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌ریزی ما در این دوره، پرداختن به ادبیات پایداری در جنگ‌های اخیر است. تلاش می‌کنیم این موضوع هم در نشست‌های تخصصی و هم در بخش‌های ویژه جایزه مورد توجه قرار گیرد.

کامور بخشایش ادامه داد: برای برگزاری نشست‌های متعدد درباره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برنامه‌ریزی کرده‌ایم و آثار مرتبط با این موضوعات نیز در قالب بخش ویژه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی درباره شیوه داوری آثار این حوزه توضیح داد: دو راهکار برای ارزیابی این کتاب‌ها مطرح است. نخست اینکه هر اثر در گروه تخصصی خود، اعم از داستان، مستندنگاری، کودک و نوجوان و دیگر قالب‌های ادبی داوری شود. راهکار دوم نیز این است که آثار پس از ارزیابی در بخش‌های اصلی، در یک گروه مستقل و ویژه بار دیگر مورد بررسی قرار گیرند تا امکان انتخاب و تقدیر از آثار شاخص این حوزه فراهم شود.

دبیر جایزه افزود: تجربه مشابهی در دوره گذشته در حوزه ادبیات بین‌الملل داشتیم و اکنون در حال بررسی هستیم که کدام شیوه می‌تواند به دیده شدن بهتر آثار مرتبط با جنگ ۱۲ روزه کمک کند.

وی تأکید کرد: توجه به ادبیات جنگ‌های اخیر را می‌توان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این دوره دانست و امیدواریم با طراحی برنامه‌های متنوع، زمینه ثبت و بازتاب گسترده‌تر روایت‌ها و تجربه‌های این دوران فراهم شود.