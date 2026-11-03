استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به تجهیز ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به آبیاری‌های نوین گفت: استان با بهره‌گیری از این فناوری‌ها در آبیاری و توسعه زیرساخت‌های مرزی، آماده برداشتن گام‌های بلند در عرصه‌های اقتصادی و فناورانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی، روز سه شنبه در نشست وزیر نیرو و دستگاه‌های تابعه استان، با اشاره به مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی افزود: اجرای طرح‌های گسترده آبیاری و زهکشی با وسعت بیش از ۵۰ هزار هکتار در استان، منجر به ایجاد باغات مدرن و فناورانه گردو و پسته شده است که هم اکنون به مرحله باردهی رسیده‌اند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که با نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و بهره‌گیری از دانش روز، استان را از نظر تکنولوژیک به خودکفایی رسانده و به قطبی در تنظیم بازار داخلی و صادرات تبدیل کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: این استان در تمامی جبهه‌های اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی و صنعتی پتانسیل‌های بالایی دارد و آماده جهش اساسی برای تحول در این حوزه‌ها است.

وی با یادآوری تجربیات دوران جنگ و اشاره به کارنامه موفق صنعت آب و برق در آن مقطع اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های امکاناتی در گذشته، انسجام مردمی و همدلی در شمال و جنوب استان، حماسه‌ای در مدیریت بحران‌ها رقم زد که پیامدهای مثبت آن در تمامی ابعاد، از پروژه‌های کوچک روستایی تا طرح‌های بزرگ و چند همتی، مشهود است.

رحمانی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در بخش تجهیزات و امداد و نجات، خاطرنشان کرد: در راستای تقویت توان عملیاتی، فرآیند نوسازی تجهیزات آغاز شده که شامل خرید دستگاه دیزل‌ژنراتور، تامین موتور برق برای نانوایی‌ها و آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل جهت خدمت‌رسانی سریع‌تر است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: با فعالیت مستمر دستگاه‌های اجرایی و عنایت الهی، شاهد روند مثبت آبگیری دریاچه هستیم و امیدواریم این روند حیات‌بخش در منطقه تداوم یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر امنیت منابع آبی استان گفت: ذخایر آب شرب استان برای دو سال آینده تامین شده است که این موضوع اولویت اصلی ما محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: همزمان برای رفع گلوگاه‌های موجود در شبکه و تضمین پایداری، شناسایی و اجرای راه‌های جایگزین نیز در دستور کار قرار دارد.