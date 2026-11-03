شبکه ورزش سیما امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان، مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با حضور الهه احمدی و دو دیدار فوتبال از هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان از امروز در دوحه قطر آغاز می‌شود و ۳۶ سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس توزیع می‌گردد.

شبکه ورزش این رقابت‌ها را از ساعت ۱۹ امروز در قالب برنامه «مثبت ورزش» با حضور الهه احمدی، عضو تیم ملی، به عنوان کارشناس پخش می‌کند.

در این مسابقات امیرمحمد نکونام، شرمینه چهل‌امیرانی، ساینا تیموری و هلیا خمسه به عنوان نمایندگان ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر به رقابت می‌پردازند.

همچنین این شبکه در چارچوب هفته چهارم فوتبال لیگ نخبگان آسیا ، دیدار تیم‌های جونبوک موتورز و جوهور دارالتعظیم را در ساعت ۱۳:۳۰ با گزارشگری روح‌الله مقدسی و مسابقه پورت اف‌سی و بیجینگ گوان را در ساعت ۱۵:۴۵ با گزارشگری میثم مختاری به صورت مستقیم روی آنتن می‌برد.