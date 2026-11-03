کمیته اطلاع‌ رسانی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان بهارستان با صدور اطلاعیه‌ای، از شهروندان خواست ضمن همکاری با مأموران سرشماری، نسبت به پیامک‌های جعلی و سوءاستفاده افراد سودجو هوشیار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این اطلاعیه آمده است: در مرحله مراجعه حضوری سرشماری که از دوم آبان آغاز شده، برای خانوارهایی که اطلاعات ثبتی آن‌ها در سامانه‌ های دستگاه‌های دولتی و اجرایی ناقص است، پیامک اطلاع‌رسانی درباره مراجعه آمارگیران به درب منازل ارسال می‌شود.

این پیامک‌ها فاقد هرگونه لینک هستند و شهروندان می‌توانند برای اطمینان از اصالت کارت و احراز هویت مأموران، با شماره‌گیری کد دستوری #1101*4* و وارد کردن شناسه کارت مأمور، هویت وی را بررسی کنند.