در پی وضعیت امنیتی اضطراری در دانشگاه تورنتو کانادا بر اثر گزارش تهدید امنیتی، پردیس میسیساگا قرنطینه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما حساب کاربری ماریو نوفال در فضای مجازی با انتشار تصاویری نوشت درپی وضعیت امنیتی اضطراری در دانشگاه تورنتو کانادا بر اثر گزارش تهدید امنیتی، پردیس میسیساگا قرنطینه شد و از دانشجویان خواسته شد در‌ها را قفل کرده و در محل امن پناه بگیرند.

در پی گزارش یک تهدید امنیتی فعال در پردیس دانشگاه تورنتو در میسیساگا، وضعیت قرنطینه اعلام شد.

به دنبال گزارش فعالیت پلیس در محل اقامت مک‌لوهان کورت، به دانشجویان دستور داده شد در محل امن باقی بمانند و در‌های خود را قفل کنند.

نیرو‌های امدادی در محل حضور دارند و آمبولانس‌ها نیز در حالت آماده‌باش هستند.

دانشگاه اعلام کرده است تا زمانی که پلیس ایمن بودن منطقه را تأیید کند، هر ۳۰ دقیقه یک‌بار اطلاعیه‌های جدید منتشر خواهد کرد.

ماهیت این تهدید هنوز مشخص نیست.