معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور کشور از اطلس تاریخ ایران با نگارش دوم و به زبان انگلیسی و نقشه برجسته ایران رونمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به همراه سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، از اطلس تاریخ ایران و نقشه برجسته ایران رونمایی کردند.

اطلس تاریخ ایران از مجموعه اطلس‌های ملی کشور است که دوره‌های مختلف تاریخی ایران را با جزئیات و مستندات لازم ارائه می‌کند. این اطلس با ویژگی‌های خاص و منحصر‌به‌فرد خود، حاصل چندین سال تحقیق و مطالعه است که با نظارت و کارشناسی ۱۶ تن از استادان ممتاز دانشگاه‌ها و محققان خبره و سرشناس رشته‌های تاریخ، باستان‌شناسی و جغرافیا تهیه شده و برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان نقشه‌برداری کشور به انتشار رسیده است.

محتوای این اثر شامل متون علمی با پشتوانه تحقیقات و پژوهش‌هاست که با ارائه نقشه‌ها و اطلاعات مکانی دقیق و جغرافیای تاریخی قابل اعتماد، قلمرو ایران را در دوره‌های مختلف به‌دقت مرور می‌کند و ضمن پاسخ‌گویی به بسیاری از مسائل تاریخی، مرجعی مهم برای اهداف آموزشی و پژوهشی به شمار می‌رود. پس از گذشت حدود سه دهه از انتشار این اثر، نگارش دوم اطلس تاریخ ایران با تدقیق موقعیت‌های مکانی نقشه‌ها و همچنین افزودن منتخبی از نقشه‌های تاریخی خلیج فارس، در راستای صیانت از نام خلیج فارس به‌عنوان مهم‌ترین میراث تاریخی ناملموس کشور، برای نخستین بار به زبان انگلیسی تهیه و تدوین شده است.

این اثر، محصولی کاربردی برای استفاده در مجامع بین‌المللی و سفارتخانه‌های کشور‌های مختلف به شمار می‌رود. همچنین در این مراسم از نقشه برجسته ایران با ابعاد ۱.۵ در ۱.۵ متر رونمایی شد. این نقشه با انطباق بر آخرین مرز‌های مصوب وزارت کشور و با استفاده از آخرین فناوری روز دنیا تولید شده است. نقشه برجسته ایران با نمایش پستی و بلندی‌های سراسر کشور، نمایشی واقعی از وضعیت ناهمواری‌های ایران را به کاربران ارائه می‌دهد. تمامی مراحل طراحی و چاپ این محصول نیز با استفاده از تجهیزات و ظرفیت داخلی سازمان نقشه‌برداری کشور انجام شده است.